قوات الحشد الشعبي والجيش تنفذ عملية امنية في جزيرة العيث بصلاح الدين

نفذت قوة من اللواء التاسع في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، وبإسناد من قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي، عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان :" ان العملية اسفرت عن العثور على عدد من العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة التي تعود إلى خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

واضافت :" تم تأمين الموقع بالكامل بواسطة الفرق الهندسية المختصة ، التي تولت تفكيك المتفجرات والتعامل معها بشكل آمن، مما اسهم في رفع مستوى الحماية ومنع استخدامها في اي نشاط ارهابي محتمل".

واوضح :" ان العملية تأتي ضمن خطة مستمرة لتعزيز الأمن وملاحقة فلول التنظيم في المناطق الوعرة والجزر النائية".