الشيخ همام حمودي و الشيخ قيس الخزعلي يؤكدان اهمية وضع ضوابط واضحة ومعايير دقيقة في تشكيل الحكومة الجديدة

عقد الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف / ابشر ياعراق/ ، والشيخ قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب اهل الحق ، اجتماعا تبادلا خلاله التهاني بنجاح العملية الانتخابية وتأكيد اهمية البناء عليه لتعزيز الثقة الشعبية وترسيخ المسار الدستوري.

وبحث الطرفان ، بحسب بيان لمكتب حمودي ، ضرورة الالتزام الصارم بتوقيتات الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن انتقالاً سلساً ومسؤولاً نحو المرحلة الجديدة، مؤكدين :" ان التعاون والحوار البنّاء بين القوى السياسية يشكّل ركيزة اساسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وحفظ الاستقرار السياسي".

وشددا على اهمية وضع ضوابط واضحة ومعايير دقيقة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بما يضمن الارتقاء بالعملية السياسية ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد