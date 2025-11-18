كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل

صوت مجلس محافظة كربلاء، على تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل؛ بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع).

وذكر بيان للمجلس، انه "عقد اليوم، جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس قاسم علي اليساري، حيث ناقش مجموعة من الملفات الخدمية والأمنية والتربوية المدرجة على جدول الأعمال، ضمن جهود المجلس المستمرة للارتقاء بواقع المحافظة وتعزيز مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين".

وصوّت المجلس على "إعلان يوم الثلاثاء الموافق ً 11/25 /عطلة محلية في جميع دوائر المحافظة، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية، وذلك إحياءً لذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام".