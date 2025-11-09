محافظة المثنى: المراكز الانتخابية تشهد مشاركة واسعة ولا توجد أي حالة سلبية

أكد محافظ المثنى، مهند العتابي، اليوم الأحد، أن المراكز الانتخابية تشهد مشاركة واسعة ولا توجد أي حالة سلبية أو خرق أمني، فيما أشار إلى أن نجاح هذا اليوم أعطى علامة نجاح قادمة في يوم 11 تشرين الثاني، حيث ذكر العتابي للوكالة الرسمية، إن "العملية الانتخابية تعد أساس العملية الديمقراطية والسياسية في العراق ، وأن حالة الرشد والانسيابية العالية والتقنين خصوصا بعد التحديثات الأخيرة هي حالة مميزة لهذ العام، خصوصا وأن كافة علامات وإشارات الانسيابية العالية حصلت لغاية هذه الساعة ، إذ لا توجد أي حالة تلكؤ أو تراجع أو إخفاق أو عطل أو أي حالة سابقا كانت تحدث وإن كانت بنسبة 1 أو 2 بالمئة إلى هذه اللحظة والأمور تسير بانسيابية عالية جداً"، مشيداً بـ"الجهود الواضحة التي بذلتها مفوضية الانتخابات خصوصا في مكتب محافظة المثنى".

كذلك أضاف: "نحن كحكومة محلية وجهنا كافة المؤسسات الحكومية في محافظة المثنى بأن تكون جهات ساندة لعمل المفوضية التي تضطلع بإدارة هذه العملية المهمة والحساسة داخل المركز الانتخابي ومقترباته، إذ جعلنا اليد طولى للمفوضية بكوادرها ووجهنا القوات الأمنية بأن تحمي هذه المراكز، البالغ عددها 10 مراكز انتخابية بواقع 73 محطة"، وتابع أن "المراكز الانتخابية تشهد حركة فاعلة جدا ومشاركة واسعة وصفوفاً طويلة على محطات الاقتراع"، مشدداً على "ضرورة أن يكون صوت الجهاز الأمني صوتاً حراً يمثل إرادة الشعب العراقي".

كما عبّر عن شكره "لقيادة شرطة محافظة المثنى التي بذلت جهدا استثنائيا في سبيل تأمين هذه الحركة"، مبيناً أن "نجاح هذا اليوم أعطى علامة نجاح قادمة في يوم 11-11".

بالمقابل، ذكر قائد شرطة محافظة المثنى، اللواء حسن كاظم عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "اليوم نحصد ثمرة خطتنا الأمنية من خلال تنفيذها على الواقع خلال عملية الاقتراع الخاص ، حيث تم فتح مراكز الاقتراع اليوم الساعة 700 صباحا والبالغ عددها 10 مراكز في عموم المحافظة للتصويت الخاص".

وأكد أن "أكثر من 21 ألف منتسب يتوجهون الى مراكز التصويت الخاص للإدلاء بأصواتهم في عموم محافظة المثنى" ،لافتاً إلى أن "عملية التصويت تسير بانسيابية عالية ، حيث تم تقسيم منتسبينا على شكل ثلاث أو أربع وجبات من أجل ضمان انسيابية العملية الانتخابية وكذلك تأمين الحماية لباقي مراكز الاقتراع"، وتابع: "لم تؤشر لدينا حتى الآن أي حالة سلبية أو خرق أمني أو حالة مخالفة ضمن المراكز الانتخابية ،ووضعنا الأمني جيد وخطتنا محكمة".