قائد شرطة صلاح الدين: العملية الانتخابية عرس ديمقراطي وقواتنا أثبتت مهنيتها وحياديتها

أكد قائد شرطة صلاح الدين، اللواء مصطفى أحمد حبيب، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية تمثل عرساً ديمقراطياً، فيما أشار إلى ان قواتنا الأمنية أثبتت مهنيتها وحياديتها، إذ ذكر حبيب، للوكالة الرسمية " إن هذا العرس الانتخابي نبارك فيه لقواتنا الأمنية على فرض الأمن ومهنيتهم العالية وحياديتهم في اختيار الشخص المناسب وتمثيل الشعب العراقي التمثيل الصحيح الذي يوصل البلاد إلى بر الأمان".

كما أضاف: "نشكر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على توجيهاته منذ الصباح الباكر في العمل بمهنية عالية والحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في محافظة صلاح الدين".