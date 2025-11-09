وزارة الدفاع: إقبال واسع للمنتسبين والعملية الانتخابية تسير بانسيابية وتنظيم كبيرين

أكدت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تسجيل إقبال واسع من منتسبي الوزارة على صناديق الاقتراع مع الحفاظ على حرية الاختيار وضمان انسيابية وسلاسة سير العملية الانتخابية، إذ ذكر اللواء ياسين صاحب، في المديرية للوكالة الرسمية، إن "الإقبال على الانتخابات جيد جداً، وأن المنتسبين يحتفلون بالمشاركة بحفاوة عالية".

وأضاف، أن "عملية التصويت تسير بانسيابية وتنظيم عاليين، من دخول المنتسبين إلى خروجهم، بوجود إرشادات ومرشدين لتسهيل الإجراءات، ويتم التعامل بسرعة ودقة مع عمليات البصمة والصور".

كما أوضح، أن "الانتخابات تجري بحرية تامة، وكل منتسب يدلي بصوته وفق اختياره"، منوهاً بأن "المديرية هيأت آليات خاصة لتنظيم عملية مشاركة المقار العسكرية، حيث يتم تقسيم المنتسبين على شكل وجبات لضمان عدم إخلاء المقار، إذ تكمل وجبة عملية التصويت وتعود إلى مقرها، لتتبعها الوجبة الأخرى".