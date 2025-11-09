مفوضية الانتخابات: لم نسجل أي خلل في أجهزة التصويت

أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي خلل في أجهزة التصويت للاقتراع الخاص، فيما أشارت الى أن هناك فرقاً تقنية لمتابعة أجهزة التصويت ومعالجة أي خلل قد يحصل، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "التصويت الخاص لأفراد القوات الأمنية يشمل أكثر من مليون و300 ألف ناخب أمني في 809 مراكز اقتراع بواقع 4501 محطة اقتراع"، مبينة ان "الأجهزة الانتخابية تعمل بكفاءة وجاهزية عالية".

كذلك أضافت ان "هناك 27 مركز اقتراع بواقع 97 محطة تم افتتاحها للنازحين الناخبين الذين بلغ عددهم أكثر من 26 ألف ناخب نازح"، موضحة ان "المراكز مستمرة في استقبال الناخبين وستغلق الأجهزة الإلكترونية في الساعة السادسة مساء".

كما بيّنت ان "نسبة المشاركة لا تتضح حاليا وستصدر المفوضية بعد الساعة 12 ظهراً تقريراً لمعرفة نسبة المشاركة"، موضحة أنه "لا يوجد أي عطل في الأجهزة والعمل جارٍ بسلاسة تامة". فيما أكدت "وجود فريق تقني في كل محافظة لمتابعة الأجهزة أو أي عطل قد يحصل في الأجهزة".