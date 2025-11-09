الجمارك تعلن ضبط 21 شاحنة وحاويتين وأدوية بشرية مخالفة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط 21 شاحنة وحاويتين وأدوية بشرية مخالفة في عموم المراكز الجمركية.

وقالت الهيئة في بيان" تمكنت مفارز التحري ومكافحة التهريب في المديريات الشمالية والوسطى والجنوبية من تنفيذ عدد من عمليات الضبط النوعية خلال الأيام الماضية".

وأضاف البيان "في المنطقة الشمالية، تمكنت مفارز التحري ومكافحة التهريب في قاطع مخمور من ضبط شاحنة مخالفة تحمل مواد غذائية متنوعة (دبس رمان، كچب، مايونيز تركي المنشأ)؛ لمخالفتها خط السير، كما تمكنت المفارز في سيطرة السد من ضبط شاحنة أخرى تحتوي على مشروبات كحولية مخبأة داخل هيكل العربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء".

وأشار إلى، أنه "في المنطقة الوسطى وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت مفارز التحري ومكافحة التهريب من ضبط (18) عجلة مخالفة في عمليات متفرقة؛ فقد تم ضبط أربع عجلات في سيطرة الشعب وثلاث عجلات في سيطرة الخالص، كانت تحمل مواد مختلفة دون مستندات رسمية، وتمت إحالتها إلى ساحة الحجز في مديرية جمرك المنطقة الوسطى".

وتابع البيان، "تم ضبط ثلاث عجلات أخرى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني: الأولى محملة بمواد كيمياوية، والثانية بمعدات كهربائية، والثالثة بمادة الصابون، وجميعها مخالفة للتعليمات الجمركية وتمت إحالتها إلى مديرية جمرك المنطقة الوسطى بحراسة جمركية".

وواصل البيان، أنه "في عملية أخرى، تم ضبط (8) عجلات في سيطرة الشعب، كل منها تحمل مواد مختلفة، وسُيّرت العجلات بحراسة جمركية إلى ساحة الحجز في مديرية جمرك المنطقة الوسطى لاتخاذ الإجراءات الأصولية".

وتابع البيان "في المنطقة الجنوبية، نفذت مفارز التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الجنوبية عملية نوعية في ميناء أم قصر – الرصيف 27، أسفرت عن ضبط حاويتين حجم 20 قدماً تحتويان على معمل لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية مخالف لشروط الاستيراد، بالاشتراك مع شعبة التصاريح الأمنية وشعبة استخبارات الجمارك، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات، وتم ختم الحاويتين بالسيل الجمركي وإحالتهما إلى القضاء".

وأكد البيان، أنه "تم ضبط، في مركز جمرك الشحن الجوي، أدوية بشرية (إبر أمبولات) بعدد (73) باكيت، كل باكيت يحتوي على (3) أمبولات بمجموع (219 أمبولة) نوع (KEVINDOL)، قادمة على متن الخطوط الجوية الإماراتية بموجب وثيقة الشحن المرقمة (176/20283200)؛ وذلك لمخالفتها شروط الاستيراد لعدم توفر الموافقات الأصولية، فضلاً عن حاجتها إلى طريقة خزن مبردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

واختتم البيان،"تمت جميع عمليات الضبط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات الساندة، في إطار سعي الهيئة العامة للجمارك للحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي للبلاد ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المطابقة للضوابط والتعليمات".