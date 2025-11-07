الداخلية تنعى اللواء أحمد الدراجي مدير الإدارة والمالية في مديرية التدريب والتأهيل

نعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، اللواء أحمد الدراجي مدير الإدارة والمالية في مديرية التدريب والتأهيل.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي في بيان للداخلية إنه "بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة اللواء أحمد عبد الواحد عطية الدراجي، مدير المديرية الإدارية والمالية في مديرية التدريب والتأهيل، الذي رحل تاركًا خلفه سيرةً عطرة ومسيرةً مهنية حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني في خدمة وزارة الداخلية ووطنه".

وأضاف العوادي، أنه "بهذا المصاب الجلل، اتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان"،

مشيرا الى أن "الفقيد كان مثالًا للقيادة الحكيمة، والنزاهة في العمل، والحرص على أداء الواجب بأعلى درجات المسؤولية والالتزام. ترك بصمة طيبة في كل موقع شغله، وذكرى طيبة في نفوس من عرفوه وعملوا معه".