الأخبار

القبض على أربعة اطباء كانوا يطلقون النار في الهواء بعد مطاردة في الشوارع ببغداد


هكذا وصل بنا الحال ان اطباء من المفترض انهم مثقفون واعون واذا بهم يطلقون النار في الهواء حيث افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على أربعة اشخاص حاولوا زعزعة الأمن وسط بغداد.

وقال المصدر ان "معلومات وردت تفيد بوجود مركبة نوع برادو سوداء اللون وبداخلها أربعة أشخاص يقومون بإطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة كهرمانة وسط بغداد".

وأضاف ان "مفارز الشرطة تحركت بشكل فوري باتجاه الموقع، وبعد الملاحقة تمت إيقاف العجلة ضمن قاطع الكرادة بالقرب من مطعم صباح العربي"، موضحا انه "تم القبض على المتهمين وهم ( م.ص.خ من مواليد 1995 يعمل طبيب أسنان، م.ع.م من مواليد 1997 يعمل صيدلاني، أ.ض.ش من مواليد 1996، يعمل طبيب أسنان، ضبط بحوزته سلاح نوع HS ، ع.ش.م من مواليد 1995، يعمل ضابط برتبة نقيب (طبيب أسنان) وضبط بحوزته سلاح نوع أبونك".

وأكد انه "تم سحب الأسلحة وضبطها أصولياً، فيما جرى تسليم المتهمين إلى مركز شرطة السعدون وفتح تحقيق رسمي بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة عمليات كركوك تتسلم المدارس استعدادا للتصويتين الخاص والعام
هوشيار زيباري عن الحلبوسي: يتصرف بغرور ويتقوى بالميليشيات وأموال الفساد
المالية تنفي فتح تعيينات جديدة وتؤكد انتهاء العمل بدرجات 2023
الداخلية تنعى اللواء أحمد الدراجي مدير الإدارة والمالية في مديرية التدريب والتأهيل
الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل اجتماع مسؤولين أمريكيين وعراقيين رفيعي المستوى
المفوضية تمهل مرشحا في نينوى 3 أيام لجلب وثيقة دراسية حديثة
القبض على أربعة اطباء كانوا يطلقون النار في الهواء بعد مطاردة في الشوارع ببغداد
بقضايا تلقي رشوة والاستيلاء على المال العام.. النزاهـة تطيح بمسـؤولين اثنين في بلدية الناصرية
بعد 6 اشهر من الجدل.. صدور احكام قضائية بقضية وفاة "المهندس بشير"
مفوضية الانتخابات توجه بإزالة الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك