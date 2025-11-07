القبض على أربعة اطباء كانوا يطلقون النار في الهواء بعد مطاردة في الشوارع ببغداد

هكذا وصل بنا الحال ان اطباء من المفترض انهم مثقفون واعون واذا بهم يطلقون النار في الهواء حيث افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على أربعة اشخاص حاولوا زعزعة الأمن وسط بغداد.

وقال المصدر ان "معلومات وردت تفيد بوجود مركبة نوع برادو سوداء اللون وبداخلها أربعة أشخاص يقومون بإطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة كهرمانة وسط بغداد".

وأضاف ان "مفارز الشرطة تحركت بشكل فوري باتجاه الموقع، وبعد الملاحقة تمت إيقاف العجلة ضمن قاطع الكرادة بالقرب من مطعم صباح العربي"، موضحا انه "تم القبض على المتهمين وهم ( م.ص.خ من مواليد 1995 يعمل طبيب أسنان، م.ع.م من مواليد 1997 يعمل صيدلاني، أ.ض.ش من مواليد 1996، يعمل طبيب أسنان، ضبط بحوزته سلاح نوع HS ، ع.ش.م من مواليد 1995، يعمل ضابط برتبة نقيب (طبيب أسنان) وضبط بحوزته سلاح نوع أبونك".

وأكد انه "تم سحب الأسلحة وضبطها أصولياً، فيما جرى تسليم المتهمين إلى مركز شرطة السعدون وفتح تحقيق رسمي بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية".