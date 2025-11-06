شرطة النجف تعلن دخول الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب حيز التنفيذ

أعلن قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء محمد جابر الفتلاوي، دخول الخطة الأمنية الخاصة بتأمين انتخابات مجلس النواب حيز التنفيذ.

وقال ان مفاصل قيادة الشرطة باشرت بتطبيق إجراءاتها الميدانية لتأمين مراكز الاقتراع في عموم المحافظة".

واضاف ان الخطة تتضمن نشر الدوريات ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، وتعزيز الحماية حول المدارس والمباني التي تضم مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري لمتابعة أي تحركات مشبوهة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأكد الأجهزة الأمنية والاستخبارية والساندة تشترك في تنفيذ الخطة لضمان أجواء آمنة ومستقرة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وأمان