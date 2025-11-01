الأخبار

الأمن الوطني يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق


حذر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعيا المواطنين الى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان، أن "جهاز الامن الوطني رصد تزايداً في أنشطة الاحتيال المالي الإلكتروني التي يمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدّعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية".

كذلك أوضح أن "المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعوداً بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يُوجّهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها".

فيما دعا، المواطنين إلى "التحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية"، مشدداً على "أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً معلومات حساسة عبر الإنترنت"، وتابع أن "مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى"، مؤكداً "ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الداخلية تعلن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات
وزارة الصحة: سيكون لكل أسرة طبيب لتقييم حالاتهم أولياً قبل نقلهم للمستشفى
الأمن الوطني يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق
وزارة النقل تسجل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات في نينوى 
عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد خلال الساعات المقبلة
البنك الدولي يدعم جهود العراق لتقليص مخاطر الملوثات العضوية
حرب كلامية شعواء بين الحلبوسي والسامرائي
مصدر في المثنى: وفد قطري رفيع يدخل البادية لأغراض الصيد بحماية وزارة الداخلية
الأمن الوطني يعلن حصيلة عملياته لتشرين الأول: القبض على 27 إرهابياً و22 مروجا للبعث
الحشد الشعبي يرفع مخلفات حربية لداعش من داخل مدرسة بايمن الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك