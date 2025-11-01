الأمن الوطني يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق

حذر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعيا المواطنين الى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان، أن "جهاز الامن الوطني رصد تزايداً في أنشطة الاحتيال المالي الإلكتروني التي يمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدّعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية".

كذلك أوضح أن "المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعوداً بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يُوجّهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها".

فيما دعا، المواطنين إلى "التحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية"، مشدداً على "أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً معلومات حساسة عبر الإنترنت"، وتابع أن "مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى"، مؤكداً "ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة".