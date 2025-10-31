وزارة الكهرباء: خطة شاملة لتغطية المحافظات كافة بمشاريع الطاقة الشمسية

صرّح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، عن خطة شاملة لتغطية جميع المحافظات بمشاريع الطاقة الشمسية، حيث ذكر فاضل للوكالة الرسمية، إن "خطة الوزارة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية شملت جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت من مشروع (شمس البصرة) بطاقة ألف ميجاواط، إضافة الى مشروع لشركة أكوا باور السعودية بطاقة 450 ألف ميجاواط في ذي قار بالإضافة الى مشروعين في بابل وكربلاء المقدسة قيد التنفيذ، الى جانب مشروع في النجف الأشرف بطاقة نحو ألف ميجاواط".

وأضاف أن "هناك ثلاثة مواقع مخصصة للطاقة الشمسية في الأنبار، وموقعاً في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وآخر في قضاء هيت بطاقة تقدر بـ400 ميجاواط، الى جانب مشروع في نينوى بطاقة 500 ميجاواط"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع تغطي جميع المحافظات العراقية ضمن خطة الطاقة المتجددة".

كذلك أوضح الوزير أنه "وجه المحافظين خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية بضرورة زيادة التنسيق مع الوزارة لانشاء مشاريع صغيرة بحدود 30 ميجاواط في الأقضية والنواحي، مع استعداد الوزارة لشراء الطاقة المنتجة من هذه المشاريع باعتبارها صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات"، وتابع أن "الوزارة أدخلت أول مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ الحكومات العراقية، وهو مشروع مجموعة البلال في كربلاء المقدسة، ومن المقرر إدخال 250 ميجاواط إضافية الى شبكة البصرة نهاية العام الحالي".

كما أشار الى أن "الشركات المنفذة تضم كبرى الشركات العالمية مثل توتال الفرنسية، ومصدر الاماراتية، واكوا باور السعودية، ومجموعة البلال الاستثمارية، وجميعها تمتلك خبرات كبيرة".