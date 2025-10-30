الأخبار

إقليم كردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس


أعلنت وزارة النقل والاتصالات، اليوم الخميس، حظر لعبة روبلوكس ضمن باقات الإنترنت العائلية، في خطوة أعقبت قرار مماثل للحكومة الاتحادية صدر قبل نحو 10 ايام.

وألزمت الوزارة، جميع شركات الاتصالات المرخصة في إقليم كردستان بحظر لعبة روبلوكس عبر باقة الإنترنت العائلية.

وفي 19 تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الاتصالات، حظر لعبة "روبلوكس" في العراق بشكل رسمي.

وذكرت الوزارة، في بيان: "حرصاً على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الانترنت في العراق، نعلن حظر لعبة روبلوكس داخل البلاد استناداً الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأضافت أن "القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية".

وبينت أن "هناك إيحاءات جنسية وعمليات ابتزاز فضلاً عن ألفاظ نابية وتجاوزات على الذات الإلهية وغيرها من السلبيات".

وأشارت إلى "انتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية، إضافة إلى تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة".

كما لفتت الوزارة، إلى "استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الأخلاقية او تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة".

واتهمت دول عدة شركة "روبلوكس" بالتقاعس المتعمد عن تطبيق إجراءات السلامة الضرورية لحماية الأطفال أثناء استخدام منصتها.

ووفقاً لما ورد في الدعاوي، فإن عدد مستخدمي "روبلوكس" يبلغ نحو 82 مليون شخص يومياً، يشكّل من هم دون سن الثامنة عشرة أكثر من نصفهم.

يشار الى أن لعبة روبلوكس من تطوير شركة روبلوكس كوربوريشن، وهي متاحة على أنظمة التشغيل ويندوز، آي أو إس، أندرويد، إكس بوكس، وبلاي ستيشن.

تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2006، ومعظم الذين يلعبون روبلوكس هم دون سن 16 عاماً.

