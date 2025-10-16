الأخبار

معلومات تكشف للمرة الأولى عن قاتل المقبور "سلوان موميكا"


طلب الادعاء العام السويدي توقيف شخص غيابياً على خلفية الاشتباه في قتله العراقي سلوان موميكا، فيما كشفت وثائق التوقيف المعلومات الأولى عن المشتبه به في جريمة نالت اهتماماً محلياً وعالمياً.

وأفادت صحيفة إكسبريسن نقلاً عن وثائق الادعاء أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، وأن عملية قتل موميكا تمّت بعد "تخطيط دقيق". كما تبيّن أنه له سوابق جنائية تتعلق بجرائم بسيطة في السابق، لكنه لم يُدان بجرائم خطيرة.

ووفق وكالة TT، صدر بحقه أمر توقيف غيابي في 19 يونيو الماضي، للاشتباه بضلوعه بمقتل موميكا، وارتكاب جريمة سلاح خطيرة.

وأظهرت الوثائق التي قدمها الادعاء أن الشاب احتفظ بالسلاح المستخدم في الجريمة لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل تنفيذ عملية القتل. كما أفادت معلومات بأن المشتبه به فرّ إلى إيران مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.

ولم تكشف السلطات رسمياً حتى الساعة عن اسم أو جنسية المشتبه به، فيما قال الادعاء العام إنه لا يعرف مكان إقامته الحالي.

ومن المقرر أن جلسة النظر في طلب التوقيف الغيابي يوم غد الجمعة.

وكان سلوان موميكا، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب حرقه نسخًا من المصحف أمام مساجد في السويد، قُتل في 29 يناير الماضي بإطلاق ثلاث رصاصات في الرأس أثناء بث مباشر عبر تطبيق تيك توك. ونال مقتله اهتماماً واسعاً في السويد والعالم.

