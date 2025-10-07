مفوضية الانتخابات تنفي انباء استبعاد مصطفى سند

أكد إعلام مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، أن المفوضية لم تصدر حتى الآن أي قرار باستبعاد المرشح مصطفى سند أو غيره من المرشحين.

وقال مسؤول الإعلام في المفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي إن "مفوضية الانتخابات لم تُصدر إلى الآن أي قرار باستبعاد المرشح مصطفى سند أو غيره"، مبيناً أن "المفوضية، في حال اتخاذها أي قرار بهذا الشأن، ستقوم بإعلانه عبر بيان رسمي ينشر على الموقع والقنوات المعتمدة".

وأضاف جميل أن "اليوم لم يتم نشر أي اسم لمرشح مستبعد"، مؤكداً أن "كل ما يُتداول بهذا الخصوص لا يستند إلى بيانات رسمية".

وفي المقابل، نشر النائب مصطفى سند عبر صفحته الرسمية بياناً قال فيه إن "مفوضية الانتخابات قررت فرض غرامة مالية بحقه على خلفية شكوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"،

موضحاً أن "الإجراء اقتصر على الغرامة دون الاستبعاد"، موجهاً الشكر إلى مجلس المفوضين لدعمهم، ومؤكداً استمراره في السباق الانتخابي.

وكانت أنباء قد تم تداولها في منصات إعلامية خلال الساعات الماضية تحدثت عن استبعاد سند، الأمر الذي نفته المفوضية بشكل قاطع، فيما أوضح المرشح أن العقوبة اقتصرت على غرامة مالية فقط.