النائب ماجد شنكالي يرد على الحلبوسي: خطابك عنصري.. ومهما استقويت بغيرك "Game OVER"

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، بحدة على تصريحات وصفها بـ "العنصرية والاستفزازية" صادرة عن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، خلال مؤتمر انتخابي في قضاء مخمور.

ووجه شنكالي، في تغريدة سلسلة من الأسئلة الاستنكارية للحلبوسي، قائلاً: "إلى من يتحدث بخطاب عنصري واستفزازي نسأل: أين كنت عندما كان أهلك يستغيثون في جسر بزيبز ومناطق النزوح الأخرى؟ وتجرأت أمس على من أمر بمساعدتهم واحتضانهم بالفزعة من المحافظات الأخرى؟".

وأكد شنكالي أن موقف حزبه قائم على "التآخي والتعايش السلمي"، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ "الغدر" الذي تعرض له من قبل الحلبوسي "لا يجعل الأخير أهلاً للوفاء".

وختم شنكالي رسالته التحذيرية للحلبوسي بعبارة قوية: "مهما فعلت ومهما تحدثت ومهما استقويت بغيرك — Game OVER"، في إشارة إلى أن "اللعبة انتهت".