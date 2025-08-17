حالة الطقس: غبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار واستمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى أكثر من (30) كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك لفت إلى، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبين أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة (30) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما ذكر أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية والأنبار42، أربيل وصلاح الدين وديالى 43، نينوى وكركوك 45، كربلاء المقدسة وبابل وبغداد 44، النجف الأشرف والمثنى 46، واسط والديوانية 45، ذي قار 47، وميسان والبصرة 48".