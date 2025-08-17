نينوى : بدء المرحلة الأولى من فتح مقبرة الخسفة في الموصل

انطلقت في محافظة نينوى، اليوم الاحد، اعمال فتح مقبرة الخسفة رسميًا، والتي تعد من اضخم ان لم تكن اضخم مقبرة جماعية في التاريخ، حيث ذكر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في بيان، انه "ورئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، يعلنان الانطلاق الرسمي لأعمال فتح مقبرة الخسفة، التي تُعد من أضخم المقابر الجماعية في تاريخ البشرية".

وأضاف ان "هذا الإجراء يهدف إلى توثيق الجرائم، واستحصال حقوق الشهداء وذويهم، ضمن إطار قانوني وإنساني، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية والطبية والفنية المختصة".

ومنطقة الخسفة، وهي شق جيولوجي عميق في الموصل، استخدمه تنظيم داعش الإرهابي في القاء ضحاياه فيه بعد اعدامهم، خلال فترة سيطرته على الموصل بين 2014 و2017، حيث كان يقوم بعشرات عمليات الإعدام يوميا ويلقيها في هذه الحفرة، وسط تقديرات بان تحتوي الخسفة على ما بين ألفين الى 4 الاف او اكثر من الجثث.