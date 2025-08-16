رئيس الوزراء وجه بإطلاق مبادرة السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي

أكد فريق التواصل الحكومي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإطلاق مبادرة السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي، حيث ذكر نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "فريق التواصل الحكومي وبحسب توجيهات رئيس الوزراء له مبادرات كثيرة ومنها (بين أهلنا) و(مدارس الفرح) و(مدرستي أجمل) و(العراق هويتي) بالإضافة الى توفير 1000 فرصة عمل للنساء، منهن 1000 مكينة خياطة، إضافة إلى مبادرة الدفع الالكتروني للطلبة وشمول العوائل المتعففة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال وخلق ثقافة استخدام الطاقة الشمسية".

كما لفت إلى أن "مبادرات الفريق كبيرة ومستمرة، وهناك مبادرة ستنطلق وجه بها رئيس الوزراء وهي السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد للحفاظ على ارواح الطلبة"، لافتا الى ان "المبادرة تتضمن وضع العلامات المرورية والمطبات والجسور بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ".