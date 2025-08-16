الأخبار

رئيس الوزراء وجه بإطلاق مبادرة السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي


 

أكد فريق التواصل الحكومي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإطلاق مبادرة السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي، حيث ذكر نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "فريق التواصل الحكومي وبحسب توجيهات رئيس الوزراء له مبادرات كثيرة ومنها (بين أهلنا) و(مدارس الفرح) و(مدرستي أجمل) و(العراق هويتي) بالإضافة الى توفير 1000 فرصة عمل للنساء، منهن 1000 مكينة خياطة، إضافة إلى مبادرة الدفع الالكتروني للطلبة وشمول العوائل المتعففة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال وخلق ثقافة استخدام الطاقة الشمسية".

كما لفت إلى أن "مبادرات الفريق كبيرة ومستمرة، وهناك مبادرة ستنطلق وجه بها رئيس الوزراء وهي السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد للحفاظ على ارواح الطلبة"، لافتا الى ان "المبادرة تتضمن وضع العلامات المرورية والمطبات والجسور بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
