محافظ بغداد: افتتاح مستشفى الفضيلية الشهر المقبل

أكد محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم السبت، ان مستشفى الفضيلية سيفتتح الشهر المقبل، حيث ذكر العطواني للوكالة الرسمية، إن "‏الجهود تبذل من قبل الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الفضيلية، وأن الزيارة المتكررة برفقة وزير الصحة تعد مؤشراً على جاهزية المستشفى"، لافتاً الى أن "هذا المستشفى سيفتتح خلال الأيام المقبلة وتحديداً في شهر أيلول المقبل".

كما أوضح أن "هذه الزيارة تهدف الى التحضير والتفتيش عن المكانات التي من الممكن أن تعجل بها الأعمال"، مشيراً الى "وصول 70 في المئة من الأجهزة الطبية، وما تبقى من الأجهزة في طريقها للوصول الى المشروع".