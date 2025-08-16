الإعلام والاتصالات: زوار الأربعينية أجروا أكثر من 277 مليون مكالمة

أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، المؤشرات الرسمية لحركة الاتصالات وتناقل البيانات في محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين، للمدة من 1 إلى 20 من شهر صفر، حيث ذكر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف في بيان، إن "البيانات أظهرت بأن عدد المكالمات الهاتفية الكلي المسجّلة خلال مدة الزيارة بلغ أكثر من 277 مليون مكالمة، توزعت بواقع 272 مليون مكالمة محلية، و4.4 ملايين مكالمة دولية، ما يعكس حجم التواصل الكبير الذي شهده الحدث".

كما أضاف أن "شركات الهاتف النقال العاملة في العراق سجلت إرسال أكثر من 47 مليون رسالة نصية، منها 38.5 مليون رسالة محلية، و8.6 ملايين رسالة دولية، جرى تداولها بين الزائرين والمواطنين في داخل العراق وخارجه".

وفيما يتعلق بتناقل البيانات عبر الإنترنت، اوضح أن "حجم الاستخدام الإجمالي خلال أيام الزيارة بلغ نحو 17,977 تيرابايت، توزعت بين التطبيقات والمنصات الأكثر استخداماً بواقع 3,812 تيرابايت لتطبيق التيك توك، و2,463 تيرابايت من قبل مستخدمي الفيسبوك، و 1,628 تيرابايت لليوتيوب، و 867 تيرابايت عبر تطبيق الواتساب، و 337 تيرابايت للتيليغرام، مع 220 تيرابايت لمستخدمي الانستغرام."

كذلك، أوضحت هيأة الإعلام والاتصالات بحسب البيان أن "هذه المؤشرات تُعدّ مرآةً عاكسةً لحجم التفاعل الاتصالي الذي تشهده الزيارة الأربعينية سنويًا، وتدعو الهيأة في الوقت ذاته إلى مواصلة التعاون مع شركات الاتصالات من أجل تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية، ولاسيما في ذروة المواسم الدينية".