اتصالات الحشد تعلن الحصيلة النهائية لخدماتها المجانية خلال الزيارة الأربعينية

أعلنت المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية للخدمات المجانية (الاتصال المحلي والدولي، الانترنت، الاستجابة السريعة) والتي قدمت إلى الزائرين خلال موسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذكر بيان للمديرية، أن "عدد المكالمات المجانية التي أُجريت منذ الأول من شهر صفر ولغاية 20 صفر بلغ ما يقارب 479 ألف اتصال مجاني ونحو 96 مليون استخدام للانترنت وأكثر من 11 ألف استفادة من خدمة الاستجابة السريعة (128) بمجمل خدمات ناهز الـ96 ونصف المليون، مما عكس الإقبال الكبير على تلك الخدمات وأهميتها في تيسير التواصل بين الزائرين وذويهم داخل العراق وخارجه خلال أيام زيارة الأربعين".

وأكدت المديرية، بحسب البيان، أن "تلك الخدمات التي قدمت كانت ضمن خطتها في توفير أفضل وسائل الدعم التقني للزائرين بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل المساهمة في إنجاح الزيارة المليونية".