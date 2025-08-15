هيئة الإعلام والاتصالات تعلن المؤشرات الإحصائية لتغطية زيارة الأربعين

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، المؤشرات الإحصائية لتغطية زيارة الأربعين، حيث ذكر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف في بيان، إن "المؤشرات الإحصائية للتغطية الإعلامية التي شهدتها محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين، على مدار عشرة أيام بدءاً من العاشر من شهر صفر، أظهرت أن عدد عجلات البث المباشر (SNG) التي دخلت إلى كربلاء المقدسة بلغ (21) عجلة، فيما تجاوز عدد نقاط البث الحي باستخدام بروتوكولات البث عبر الإنترنت أكثر من (31) نقطة، مما أسهم في نقل صورة حية ومباشرة من داخل المحافظة".

وأشاد أبورغيف بـ"مستوى التنسيق العالي بين الجهات المعنية"، شاكراً "الدعم المقدم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، ومثمناً في الوقت نفسه "الجهود المتميزة للعتبات المقدسة والحكومة المحلية في كربلاء، حيث لم تدخر جهداً في انجاح عمل المؤسسات الإعلامية وتوفير البيئة الميدانية الملائمة لأداء مهامها بسلاسة وكفاءة".

وتابع أبو رغيف أنه "تم تشغيل (1151) كاميرا إعلامية ميدانياً في أيام الزيارة، في حين سجّلت الهيئة إصدار (2000) تصريح إعلامي، من بينها (1500 ) تصريح للمراسلين والصحفيين، و483 تصريحاً للفنيين والمصورين، إضافة إلى دخول (17) إذاعة محلية مؤقتة عملت من داخل المحافظة على تغطية الحدث بشكل مباشر، كما تم أيضاً تسجيل (95) جهة إعلامية استخدمت خدمة النقل المباشر النظيف (Clean Feed)، وهو ما يعكس حجم التنسيق الإعلامي العالي واحترافية البث التي شهدتها هذه المناسبة الكبرى".

كما أكدت هيئة الإعلام والاتصالات- بحسب البيان- أن "هذه المؤشرات تمثل انعكاساً حقيقياً للجهد المهني والإعلامي المبذول، وحجم التفاعل المحلي والدولي مع زيارة الأربعين"، موجهةً "الشكر لكافة الجهات الأمنية والفنية التي أسهمت في إنجاح هذه التغطية الاستثنائية".