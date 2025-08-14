أمين عام العتبة الحسينية المقدسة: زيارة الأربعين تشكل بناء الهوية الدينية والإسلامية

أكد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي، اليوم الخميس، أن زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هي واحدة من الزيارات العظيمة التي تشكل بناء الهوية الدينية والإسلامية، حيث ذكر العبايجي في بيان، "نسعى لترسيخ الهوية العلمية والثقافية وتعزيز التعايش السلمي"، مبينًا، أن "الدين الركيزة الأساسية التي تجمع الشعوب في العالم الإسلامي وهو الرابطة المتينة التي تؤلف بين هذه الشعوب مهما اختلفت لغاتها وألوانها وأماكنها فالجميع يؤمنون بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد (صلى اله عليه واله وسلم) نبيًا ورسولًا".

وأضاف، أن "زيارة الأربعين هي واحدة من الزيارات العظيمة التي تشكل بناء الهوية الدينية والإسلامية والحجر الأساس في عملية التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية للمجتمعات التي تنشد الرفاهية والتقدم والازدهار المستقبل".

وتابع، أنه "انطلاقًا من رسالة زيارة الأربعين الخالدة وعظمتها هناك مشاهد وصورة جهادية وبطولية جسدتها عقيلة الطالبيين زينب الكبرى (عليها السلام) والإمام زين العابدين (عليه السلام) التي هزت عروش البلاط الأموي يستمر صداها إلى قيام يوم الدين".

كما بيّن، أن "زيارة الأربعين كشفت عن دلالات وآثار عظيمة تبرز جانبًا مهمًا من تجليات عظمة الإمام الحسين (عليه السلام) ومكانته وفضله تعبر عن انتصار القيم والمبادئ العظيمة".

فيما لفت إلى، أن "هذا الحشد الهائل من البشر الذي نراه ونشاهده في كل عام ومن مختلف الأديان والمذاهب والأعراق والجنسيات والقوميات يؤكد أن الانتصار كان مؤقتًا وزائلاً بينما انتصار القيم والمبادئ مستمر وثابت".