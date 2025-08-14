الحشد الشعبي يؤمن المراقد الدينية في سهل نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تأمين فوج المهمات الخاصة ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أمن المراقد الدينية في سهل نينوى، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "قوات فوج المهمات الخاصة ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي قامت بتأمين المراقد الدينية في سهل نينوى ضمن خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)؛ لضمان سلامة الزائرين وتأمين الطرق المؤدية إلى المقامات المقدسة".

وأضافت، أن "هذه الجهود ضمن التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والخدمية لتوفير أجواء آمنة للزائرين خلال مراسم الأربعين".