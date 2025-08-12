مديرية الدفاع المدني: تخصيص 300 عجلة استجابة سريعة للحالات الطارئة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 300 عجلة استجابة سريعة للحالات الطارئة، حيث ذكر مدير عام الدفاع المدني، بغداد الرصافة، اللواء حسن إبراهيم حسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن" الدفاع المدني لديه في جميع أنحاء العراق خطط للوقاية والسلامة الصناعية وهي سنوية وليست عند الحالات الطارئة، ولكن عندما تكون هناك حالة يتم تكثيف الإجراءات لتقليل المخاطر".

وأضاف، أن "الدفاع المدني لديه دراسات بشأن الحرائق التي تحصل خلال فصل الصيف"، لافتاً الى أن "الحرائق غالباً ما تبدأ من الشهر الخامس الى الشهر العاشر".

كما أوضح حسن أن "درجة الحرارة كلما ترتفع تزداد الحرائق، وأغلبها بسبب التماس الكهربائي وعدم استقرار الكهرباء"، منوهاً بأن "المواطن ليس لديه ثقافة الدفاع المدني، وهذا ما يتمثل بسوء الخزن، خاصة في الأسواق التجارية، وهذا الأمر يساعد على انتشار الحرائق".

كذلك، ذكر أن" رئيس الوزراء ووزير الداخلية خلال السنتين الماضيتين قدما دعماً لتوفير احتياجات كبيرة، ولكننا نحتاج الى المزيد"، مبيناً: "خلال السنتين الماضيتين تم بناء 100مفرزة للاستجابة، وشراء 300 سيارة استجابة سريعة، وعجلات سُلَّمية 25، وهناك توجه لدعم الدفاع المدني والعمل جارٍ".