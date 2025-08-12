قيادة قوات الحدود تسخّر إمكانياتها لخدمة الزائرين خلال الأربعينية

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود ،اليوم الثلاثاء، عن تسخير إمكانياتها لخدمة ملايين الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة في أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام)، حيث ذكر مدير إعلام قيادة حرس الحدود العقيد علي حسين للوكالة الرسمية، إن "محافظة النجف الأشرف لا تزال تستقبل ملايين الزائرين المتوجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) ،حيث وفرت قيادة قوات الحدود إمكانيات كبيرة جدًا لدعم الخطة التنظيمية والتنسيقية الموضوعة لهذه المناسبة تنفيذًا لتوجيه وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري وبإشراف ميداني مباشر من قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي".

وأضاف "هذا الدعم تمثل في الجهد الخدمي الذي قدمته القيادة من خلال تجهيز أكثر من 750 عجلة نقل مخصصة لنقل الزائرين ضمن هذا المحور المهم ، إضافة إلى أكثر من 80 عجلة سقيا لتوزيع المياه وتأمين مياه الشرب للمواكب والهيئات الحسينية خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة ".

وتابع أن "العمل يتواصل على مدار الساعة ليلًا ونهارًا بمشاركة المفارز الطبية الميدانية المنتشرة على طول الطريق وعجلات الإسعاف المجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية لإسعاف الحالات الطارئة وتقديم الخدمة العلاجية للزائرين على امتداد خطوط سيرهم".

فيما لفت إلى أن "قيادة قوات الحدود قامت بنصب معامل ثلج تابعة لها لتوفير مادة الثلج للزائرين نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الأيام" ،مبيناً أن "توزيع الثلج يتم على المواكب الحسينية وعلى الزائرين بصورة متواصلة ،فضلًا عن المبادرات الإنسانية التي قامت بها القيادة ومنها توزيع مظلات شمسية على الزائرين وخاصة كبار السن والأطفال".

كما أكد أن "قيادة قوات الحدود تواصل اليوم بكافة كوادرها وإمكاناتها خدمة الزائرين في واحدة من أعظم الزيارات الدينية الكبرى مجسدة بذلك روح التضحية والإيثار في سبيل راحة وسلامة المشاركين في هذه المناسبة المباركة".