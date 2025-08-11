الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
عصابات مرتبطة بخميس الخنجر هاجمت نواقل الكهرباء الرئيسية بالأنبار مما ادى إلى فصل الشبكة الكهربائية عن اغلب المحافظات
وكالة انباء براثا
153
2025-08-11
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عصابات مرتبطة بخميس الخنجر هاجمت نواقل الكهرباء الرئيسية بالأنبار مما ادى إلى فصل الشبكة الكهربائية عن اغلب المحافظات
شركة توزيع المنتجات النفطية، تعلن عن خطتها للزيارة الأربعينية بفتح محطات الوقود 24 ساعة
محافظ بغداد: لن نسمح بالتجاوز على خطوط الماء وإجراءات صارمة بحق المخالفين
مستشار الأمن القومي: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار
محافظ البصرة: ربط منفذ الشلامجة بمدينة كربلاء المقدسة عبر خط قطار مباشر
بلدية النجف الأشرف: خطتنا الخاصة بالأربعينية حظيت بإسناد جهد آلي وبشري من بغداد والبصرة
وزارة التربية تنشر أسماء الطلبة المؤهلين لأداء امتحانات القبول في مدارس الموهوبين
لجنة الكهرباء النيابية تصوت على مشروع قانون الطاقة المتجددة
قائد عمليات بغداد يصدر توجيهات تخص الزيارة الأربعينية
وزير الداخلية يوجه جميع السيطرات بالعمل المهني والاستعداد لعملية التفويج العكسي للزائرين
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: غبار وارتفاع درجات الحرارة في بغداد وعدد من المحافظات
616
رئيس الوزراء: تم إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم
553
صمم ضريح الامام الحسين (ع) وتبرع بمليون دولار.. وفاة الفنان الايراني محمود فرشجيان
424
مفوضية الانتخابات تجري قرعة توزيع الأرقام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية
369
مفوضية الانتخابات تُحصي عدد التحالفات وتلغي رقم 56 من تسلسلات القرعة!
353
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك