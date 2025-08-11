الأخبار

محافظ بغداد: لن نسمح بالتجاوز على خطوط الماء وإجراءات صارمة بحق المخالفين


 

أكد محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، عدم السماح بالتجاوز على خطوط الماء، فيما توعد المخالفين بإجراءات صارمة، حيث ذكرت المحافظة في بيان، أن "محافظ بغداد، عطوان العطواني، شدد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة المخالفين والمتجاوزين على شبكات الماء"، مؤكداً أن "القانون فوق الجميع ولن نسمح بالتجاوزات".

كما أشار الى ان "ذلك جاء خلال زيارته الميدانية إلى مركز ماء قضاء الزوراء التابع لمديرية ماء محافظة بغداد، حيث اطّلع العطواني على مواقع خطوط الماء الناقلة والتجاوزات الحاصلة، وأشرف ميدانياً على أعمال رفع تلك التجاوزات".

فيما لفت العطواني إلى أن "محاسبة المتجاوزين ومعالجة المشاكل القائمة تعد من أولى الخطوات لتوفير وتأمين المياه إلى المواطنين بشكل منتظم ومستمر".

