مستشار الأمن القومي: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تعمل وبشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه التجاوز على أي من دول الجوار، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، حيث ذكر المكتب الإعلامي للمستشار في بيان، أن "الأعرجي استقبل اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق له".

وأضاف المكتب، أن "الأعرجي رحب بلاريجاني والوفد المرافق له، وجرى بحث تعزيز العلاقات التأريخية بين البلدين والشعبين الجارين وسبل تطويرها الى آفاق أبعد ومجالات أوسع" .

وأوضح المكتب، أن "لاريجاني ثمن الدور الكبير للشعب العراقي بما يقدمه من خدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)"، واصفاً الشعب العراقي بـ"الشجاع والكريم، وأن طريق كربلاء اليوم يشهد على كرم العراقيين".

وتابع، أن "اللقاء شهد ايضاً، بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، كما ناقشا الوضع الأمني في المنطقة وما يحصل من جرائم تجويع وقتل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشددين على "أهمية تحرك المجتمع الدولي، لإيقاف هذه الجرائم".

في حين، أكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية تعمل وبشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه التجاوز على أي من دول الجوار". بالمقابل، أشاد لاريجاني، بـ"الحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتزنة وما ترتب من ذلك على أمن واستقرار العراق والمنطقة".