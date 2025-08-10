المفوضية تنفذ أول عملية تصويت تجريبية في السليمانية استعداداً للانتخابات المقبلة

أعلن مدير مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آمانج عزيز، اليوم الأحد (10 آب 2025)، تنفيذ أول عملية تصويت تجريبية لاختبار 79 جهاز تصويت، دون تسجيل مشاكل تُذكر، ضمن الاستعدادات لانتخابات تشرين الثاني القادم.

وقال عزيز في تصريح صحفي إن “تحضيرات المفوضية ليوم الاقتراع تجري بوتيرة متسارعة وبانسيابية تامة، وتمكنا من معالجة مشكلة عدم قراءة البصمة عبر اعتماد الصورة البايومترية للناخب”.

وأضاف أن “79 مركز تسجيل تم تحويلها إلى مراكز تصويت في إطار المحاكاة التجريبية، مع تخصيص مركز واحد للتصويت الخاص”. وأشار إلى أن “البطاقات البايومترية للناخبين الذين حدّثوا بياناتهم مؤخراً ستصدر قريباً، وسيتم التواصل معهم مباشرة لاستلامها”.

وتأتي عملية التصويت التجريبية التي أجرتها المفوضية في السليمانية ضمن سلسلة من الإجراءات المماثلة التي تنفذها مكاتبها في مختلف المحافظات، بهدف اختبار الأجهزة الإلكترونية وضمان جاهزيتها قبل موعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وتركز هذه الاختبارات على معالجة المشكلات التقنية التي واجهت العملية الانتخابية في الدورات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بقراءة البصمة والتأكد من سرعة ودقة فرز الأصوات إلكترونياً.