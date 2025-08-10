الأخبار

الدفاع تزف بشرى لمنتسبيها الذين تم تحويلهم من الصفة العسكرية الى المدنية


أعلن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأحد (10 آب 2025)، توقيع الأوامر الخاصة بالموظفين المدنيين الذين جرى تحويلهم من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية منذ عام 2021، مع احتساب كامل خدمتهم وصرف مستحقاتهم المالية المستحقة.

وأوضح العباسي في بيان، أن "هذا الإجراء جاء بعد جهد متواصل وعمل دؤوب من قبل المديرية العامة للأفراد، التي عملت على متابعة هذا الملف وحسم إجراءاته بشكل كامل"، مؤكدًا التزام الوزارة بـ"رد الحقوق لأصحابها وعدم السماح بظلم أي من منتسبي وزارة الدفاع، والمضي في طريق رد الحقوق إلى أصحابها".

ملف تحويل العسكريين إلى موظفين مدنيين في وزارة الدفاع ظل معلقًا لسنوات، ما تسبب بحرمان عدد منهم من حقوقهم المالية والخدمية، وسط مطالبات متكررة من المنتسبين بحسمه، إلى أن أُعلن عن تسويته رسميًا اليوم.

