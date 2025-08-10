وزارة النقل: أجور نقل الزائرين 500 دينار فقط عبر المحاور المحددة

نفت وزارة النقل، اليوم الأحد، استيفاء أجور نقل من الزائرين، فيما أكدت التزامها بخدمة نقل زوار الأربعين مجاناً وبأسعار رمزية لا تتجاوز 500 دينار عبر المحاور المحددة، حيث ذكرت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الرسمية، إنه "تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه أشخاص وهم يستوفون مبالغ مالية من بعض الزائرين، وزعمتْ تلك الصفحات أن سائقي مركبات الوزارة يستحصلون مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دينار عن نقل الزائر الواحد، وذلك ضمن المحاور المحددة لعمل المركبات".

فيما أكدت أن "هذا المقطع لا يمت بصلة للواقع، وان سائقي المركبات يتقاضون مبلغا رمزيا لا يتجاوز خمسمائة دينار عراقي للشخص الواحد"، موضحة أن "خدمات الوزارة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) في زيارة الأربعين لهذا العام تُقدَّم مجانًا وبجهد استثنائي من ملاكاتها وسائقيها".

وحذرت الوزارة- بحسب البيان- من "محاولات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على الجهد الخدمي المشرّف الذي تقدمه لجميع الزائرين، وأن هذه الهجمة تندرج ضمن الحملات الممنهجة ضد عمل الوزارة، للتقليل من جهود العاملين، وثبط عزيمتهم".

كما دعت الوزارة المواطنين إلى "توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار والمقاطع المفبركة والمؤدلجة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي للوزارة".