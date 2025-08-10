بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكة اليونسكو، مشروع جديد لتعزيز التعليم المهني في العراق

عقد فريق عمل مشروع "التعليم والتدريب التقني والمهني الأخضر والرقمي لتعزيز قابلية التوظيف في العراق"، اليوم الأحد، اجتماعه الأول بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لبحث آليات دعم التعليم والتدريب المهني في العراق وتطويره، حيث ذكر رئيس قسم التعليم في مكتب اليونسكو العراق، التوني كار هونغ تام، خلال الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنظمة بحثت مع المختصين في التعليم في العراق سبل تعزيز برنامج (تيفيت) TVET، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، إضافة إلى القسم الاستشاري لرئيس الوزراء".

وأضاف أن "دعم برنامج التدريب المهني يمثل جزءاً أساسياً من تطوير التعليم والاقتصاد في العراق"، مشيراً إلى تحقيق تقدم من خلال دعم المدارس المهنية، وتنفيذ برامج تدريب الكفاءة والمهارات، وإنشاء خمسة مجالس ترتبط بسوق العمل للخريجين الجدد، إلى جانب تسهيل التعاون الدولي.

كذلك بيّن أن "المرحلة المقبلة ستركز على التعليم الأخضر والتعليم الرقمي، ضمن رؤية اليونسكو للسنوات القادمة، بهدف دعم التحول الرقمي ومراعاة التغير المناخي، ليس فقط في مجال التعليم، وإنما في مجالات الثقافة والتواصل والمعلوماتية وغيرها"، مؤكداً أن المشروع منسجم مع استراتيجية التعليم الوطنية ورؤية العراق 2030، ومع الخطة الاستراتيجية لمكتب رئيس الوزراء.

كما لفت إلى أهمية تأسيس مدرسة نموذجية خلال العامين المقبلين تكون قدوة للمؤسسات التعليمية في العراق، ومنارة للمدارس والجامعات والمراكز التدريبية، مؤكداً التزام اليونسكو بدعم تحسين المناهج وتدريب المدرسين لضمان جودة التعليم والتدريب المهني، واستمرار الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.