محافظة الديوانية تعطل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء، حيث ذكر بيان للمجلس، إن "مجلس محافظة الديوانية، أعلن تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية"، مبينا ان "العطلة جاءت لفسح المجال أمام المواطنين للتوجه إلى كربلاء المقدسة والمشاركة في مراسم الزيارة".

وأضاف، أنه "تستثنى من ذلك الدوائر الأمنية على أن يكون دوام الدوائر الخدمية والصحية بنسبة 50 بالمئة".