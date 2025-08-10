الأخبار

التعليم العالي: الكشف عن خطة لرفع تصنيف الجامعات المحلية إلى مصاف العالمية


 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن خطة لرفع تصنيف الجامعات المحلية الى مصاف الجامعات العالمية، إذ ذكر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علاء عبد الحسن، في تصريح للوكالة الرسمية إن "عدد المشاريع العلمية والعمرانية التي شهدتها وزارة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة يتخطى العشرات ويصل الى مئات المشاريع التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات وبمختلف الجامعات".

كما أضاف، أن "جميع حملات الإعمار إن كانت أكاديمية أو عمرانية كانت بتخطيط وإشراف من قبل وزير التعليم العالي"، منوهاً بأن "الوزارة لديها خطة طموحة للاستمرار بهذا الإنجاز لوضع الجامعات العراقية بمصاف الجامعات العالمية".

