حالة الطقس: غبار وارتفاع درجات الحرارة في بغداد وعدد من المحافظات

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل 6 محافظات بينها بغداد نصف درجة الغليان، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً وحاراً ويتحول إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحواً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ ساعة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق :بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار 50، واسط والديوانية 49 ،ميسان والأنبار وديالى وصلاح الدين48، المثنى51 ،البصرة 47، دهوك والسليمانية 43، أربيل 45، نينوى 46".

وأضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحواً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/ساعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما ذكر أن "الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض الغيوم المتفرقة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما أوضح البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/ ساعة تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".