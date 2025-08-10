ديوان محافظة النجف الأشرف: أربعة محاور لتوزيع المواد الغذائية بين الزائرين

باشر قسم الشعائر والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، تسجيل المواكب الخدمية المشاركة في أربعينية الإمام الحسين، فيما أشار الى افتتاح أربعة محاور لتوزيع المواد الغذائية، حيث ذكر رئيس قسم الشعائر والزيارات المليونية، حيدر كبون السلامي، للوكالة الرسمية إن "قسم الشعائر والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف الأشرف باشر تسجيل المواكب التي تخدم في أربعينية الإمام الحسين والمتواجدة في مدينة النجف الأشرف بالأقضية والنواحي وكذلك في المدينة القديمة"، مبينا أن "المواكب التي سجلت حالياً من محافظة النجف الأشرف ومن باقي المحافظات وكذلك من الدول المجاورة للعراق تتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف موكب".

وأضاف: "في ما يخص الشعائر والزيارات المليونية فإن القسم داعم بشكل قوي لكل المواكب المتواجدة على أرض مدينة النجف الأشرف ويقدم الدعم المادي والمعنوي، مثل توزيع الماء والثلج والمواد الغذائية"، معرباً عن "شكره لقوات الأمن الداخلي، والأمن الوطني والاستخبارات وكذلك المساهمة الكبيرة لقوات الحدود والحشد الشعبي".

كذلك لفت الى أنه "تم افتتاح أربعة محاور لتوزيع المواد الغذائية، الأول في المعرض الدولي قرب مطار النجف، والثاني عند العمود 248 على طريق النجف الأشرف – كربلاء المقدسة، والثالث في الكوفة قرب محطة الوقود في شارع عبد العال، أما الرابع فهو في منطقة الرضوية". كما أوضح، أن "العتبة العلوية قدمت دعماً مادياً ومعنوياً لكل المواكب المتواجدة في مدينة النجف الأشرف".