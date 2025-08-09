التعليم العالي: تصريح جديد حوّل استمارة القبول

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، موعد إطلاق دليل استمارة قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إنه "بعد منتصف الشهر الثامن (آب الحالي)، سيتم إطلاق دليل الطالب الذي يتعرف من خلاله الطالب على خارطة الكليات والجامعات والتخصصات حتى يضع خياراته ورغبته في المكان الصح".

وأضاف أنه "بعد ذلك بمدة ليست بالبعيدة سيتم إطلاق استمارة التقديم"، فيما لفت الى أن "استمارة التقديم ستستمر الى ما بعد تأدية الطلبة في السادس الاعدادي امتحانات الدور الثاني وإعلان نتائجهم".