الأخبار

رئيس الوزراء: تم إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، فيما أن أشار الى ان لجنة خاصة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً خلال الفترة الماضية.

وقال السوداني في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي "وضعنا منذ بداية عمل الحكومة إصلاح مؤسساتها والارتقاء بها هدف محوري، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة".

وأضاف السوداني، "وضعنا تقييم القيادات العليا للدولة بعد مباشرة الحكومة ولم نلجأ لأي قرارات متسرعة"، لافتا الى ان "لجنة خاصة أجرت تقييماً شفافاً لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء".

وتابع رئيس الوزراء، أن "لجنة التقييم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء وأشرفت شخصياً على متابعة عملها، وحرصنا على درجات النزاهة والحياد في مسألة التقييم بعيداً عن الاستهداف والمزاجية"، مؤكدا أن "تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين".

وأشار رئيس الوزراء الى أن "اللجنة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً، مبينا ان "عملية تقييم المسؤولين دفعتهم لمتابعة المشاريع ميدانياً".

وشدد السوداني على ان "لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي".

وبين رئيس الوزراء، أن "بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء"، مستدركا "تعاملنا مع مؤشرات الفساد المالي والإداري بشكل فوري دون نتائج التقييم".

ولفت رئيس الوزراء الى انه "تم إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، وحددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء".

وبين رئيس الوزراء، أن "واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات، وندعو الجميع لعدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صمم ضريح الامام الحسين (ع) وتبرع بمليون دولار.. وفاة الفنان الايراني محمود فرشجيان
التعليم العالي: تصريح جديد حوّل استمارة القبول
رئيس الوزراء: تم إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم
مفوضية الانتخابات تُحصي عدد التحالفات وتلغي رقم 56 من تسلسلات القرعة!
الزيارة الاربعينية: محافظة بابل تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد الأحد ولغاية الخميس المقبل
مفوضية الانتخابات تجري قرعة توزيع الأرقام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية
محافظ بغداد يسلّم وزارة الصحة 39 عجلة إسعاف ضمن الوجبة الثانية
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين بعد تدقيقها
مديرية الدفاع المدني: خطة لإدخال مركبات حديثة لمواجهة أي طارئ بسبب ارتفاع الحرارة
الكتلة الحارة تودع العراق.. اليك موعد انخفاض الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك