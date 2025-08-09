مفوضية الانتخابات تجري قرعة توزيع الأرقام للمرشحين في الانتخابات البرلمانية

تُجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، قرعة توزيع الأرقام على التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في فندق المنصور ميليا وسط بغداد، حيث دعت المفوضية في بيان اليوم السبت (9 أب 2025) "التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد والمنظمات المحلية والدولية والإعلاميين لحضور قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي 2025".



