مجلس الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين بعد تدقيقها

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، عن أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين بعد تدقيقها، إذ ذكر بيان للمجلس، أن "المجلس أعلن عن أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين بعد تدقيقها"، داعياً "جميع المتقدمين الى مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود أي خطأ وارد ليتم تصحيحه".

كما أوضح، أن "باقي القوائم ستعلن تباعاً"، مؤكداً أن "مجلس الخدمة سيقوم بارسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".