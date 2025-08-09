الأخبار

الكتلة الحارة تودع العراق.. اليك موعد انخفاض الحرارة


 

 

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، موعد مغادرة الكتلة الحارة وبدء انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ان "بيانات النماذج العددية تشير إلى استمرار تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على أجواء العراق خلال هذا الأسبوع، نتيجة امتداد منخفض حراري سطحي واسع النطاق، مدعوم بتيارات هوائية حارة في الطبقات العليا من الجو، مما يحافظ على بقاء درجات الحرارة العظمى عند مستويات عالية جدا في معظم المدن".

وأضافت ان "التوزيع الحراري الحالي:

- الوسط والجنوب: درجات حرارة خمسينية في أوقات الذروة.

- الشمال والغربية: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، أقل نسبيا من بقية المناطق

وذكرت ان "التغير المرتقب مع بداية او منتصف الأسبوع المقبل، تنسحب الكتلة الحارة تدريجيا عن أجواء العراق، ليحل محلها تأثير كتلة هوائية أقل حرارة، قادمة من حوض شرق المتوسط، تحمل معها انخفاضا في درجات الحرارة، وعودة الطقس إلى الأجواء الصيفية الاعتيادية".

وبينت ان "الأجواء شديدة الحرارة مستمرة حتى بداية او منتصف الأسبوع المقبل، الا ان انخفاض في الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع مع استقرار نسبي في الأجواء بعد الانخفاض المرتقب".

 

 

