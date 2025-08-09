وزير الداخلية من بابل: راحة الزائرين أولوية بالنسبة لنا

اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، ان راحة الزائرين أولوية تاتي بالمرتبة الأولى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري وصل اليوم السبت، محافظة بابل، وكان في استقبال المحافظ".

وأضاف انه "جرى مناقشة آلية التفويج العكسي لزائري الأربعين بعد انتهاء مراسيم الزيارة، فضلاً عن تهيئة ساحات النقل المناسبة".

وأكد الوزير أن "محافظة بابل تعد ممراً رئيساً الى محافظة كربلاء المقدسة، وهناك جموع غفيرة من الزائرين يصلون إليها خاصة من المحافظات الجنوبية"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية على استعداد تام لتأمين هذه الزيارة وأن هناك تعزيزات مستمرة وفي جميع المحاور".

وشدد "على أن راحة الزائر وتوفير الأجواء المناسبة له تأتي بالمرتبة الأولى".

من جانبه، ثمن المحافظ "جهود وزير الداخلية في الحرص على التعاون والتنسيق والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة".