الخطوط العراقية تحلق بـ43 رحلة في أجواء بغداد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة النقل ، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، أن شركة الخطوط الجوية العراقية نفذت 43 رحلة خلال 24 ساعة فقط في مطار بغداد الدولي، من أصل 76 رحلة سجلها المطار يوم أمس الخميس الموافق 7/8/2025.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن “زيادة الرحلات في المطارات العراقية، ولاسيما مطار بغداد الدولي الذي حقق 76 رحلة في يوم واحد، تعكس قدرة الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ أعداد كبيرة من الرحلات، خاصة بعد توسعة وجهات السفر”، مبيناً أن “الشركات الأخرى نفذت 33 رحلة خلال الفترة ذاتها”.

وأضاف البيان، أن “هذه الإحصائيات تعكس ارتفاع وتيرة الحركة الجوية وتكامل التنسيق بين الملاكات العاملة في مطار بغداد الدولي”، مشيراً إلى أن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يشرف بشكل مباشر على خطة شاملة أُعدت مسبقاً لتأمين انسيابية حركة النقل الجوي والبري بالتزامن مع الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام”.