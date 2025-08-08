الأخبار

الخطوط العراقية تحلق بـ43 رحلة في أجواء بغداد خلال 24 ساعة


أعلنت وزارة النقل ، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، أن شركة الخطوط الجوية العراقية نفذت 43 رحلة خلال 24 ساعة فقط في مطار بغداد الدولي، من أصل 76 رحلة سجلها المطار يوم أمس الخميس الموافق 7/8/2025.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن “زيادة الرحلات في المطارات العراقية، ولاسيما مطار بغداد الدولي الذي حقق 76 رحلة في يوم واحد، تعكس قدرة الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ أعداد كبيرة من الرحلات، خاصة بعد توسعة وجهات السفر”، مبيناً أن “الشركات الأخرى نفذت 33 رحلة خلال الفترة ذاتها”.

وأضاف البيان، أن “هذه الإحصائيات تعكس ارتفاع وتيرة الحركة الجوية وتكامل التنسيق بين الملاكات العاملة في مطار بغداد الدولي”، مشيراً إلى أن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يشرف بشكل مباشر على خطة شاملة أُعدت مسبقاً لتأمين انسيابية حركة النقل الجوي والبري بالتزامن مع الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطوط العراقية تحلق بـ43 رحلة في أجواء بغداد خلال 24 ساعة
السوداني: سنجري تقييماً بعد انتهاء الزيارة الأربعينية لمعالجة نقاط الضعف
إخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء
النجف.. وزير الداخلية: خطة أمنية وخدمية متكاملة لزيارة الأربعين ترتكز على المهنية وتليق بصاحب الذكرى
الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات العيداني
لجنة الأربعين الإيرانية: 3 ملايين زائر إيراني مسجل للمشاركة في الزيارة
القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش"الارهابي في صلاح الدين
وزارة الصحة تؤكد تغطية جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة بالمفارز الطبية
الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك