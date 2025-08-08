إخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، بإخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء، من دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر إن "حريقاً اندلع في أحد المواكب الخدمية على طريق الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخماده بمشاركة مفارز من الشرطة الاتحادية التي سارعت للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، حفاظاً على سلامة الزائرين وخدمتهم".

وفي وقت سابق، نشرت مديرية الدفاع المدني قائمة بوصايا وإرشادات للمواطنين لتجنب حدوث الحرائق خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان المديرية، جاءت الإرشادات بأنه "يجب إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية أو قناني الماء، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام".

وشددت المديرية، وفقًا للبيان، على المواطنين بالحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة، مؤكدة على "عدم زيادة الأحمال على النقاط الكهربائية، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأفراد، مع ضرورة اقتناء أجهزة حماية موثوقة".