الأخبار

إخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء


أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، بإخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء، من دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر إن "حريقاً اندلع في أحد المواكب الخدمية على طريق الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخماده بمشاركة مفارز من الشرطة الاتحادية التي سارعت للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، حفاظاً على سلامة الزائرين وخدمتهم".

وفي وقت سابق، نشرت مديرية الدفاع المدني قائمة بوصايا وإرشادات للمواطنين لتجنب حدوث الحرائق خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان المديرية، جاءت الإرشادات بأنه "يجب إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية أو قناني الماء، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام".

وشددت المديرية، وفقًا للبيان، على المواطنين بالحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة، مؤكدة على "عدم زيادة الأحمال على النقاط الكهربائية، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأفراد، مع ضرورة اقتناء أجهزة حماية موثوقة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
