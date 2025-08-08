النجف.. وزير الداخلية: خطة أمنية وخدمية متكاملة لزيارة الأربعين ترتكز على المهنية وتليق بصاحب الذكرى

أكد وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، أن محافظة النجف الأشرف لا تقل أهمية عن محافظة كربلاء المقدسة، فيما أعلن عن تطبيق خطة متكاملة من جميع النواحي الأمنية والخدمية ترتكز على المهنية في زيارة الأربعين وتليق بصاحب الذكرى.

وقال الشمري في بيان إن "محافظة النجف الأشرف تشهد توافد ملايين الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأن هذه المحافظة تعد طريقاً رئيساً للزائرين خلال هذه المناسبة الكبيرة، وأن هناك عملاً أمنياً متطوراً وكثيفاً ضمن هذه المحافظة يستند إلى الجهد الاستخباري بالتزامن مع خطة خدمية متكاملة، وتواجد ميداني للمحافظ ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية اللذين حرصا على توفير جميع مستلزمات نجاح هذه الذكرى المهمة".

وأشار إلى أن "هناك تواجداً مكثفاً للمفارز الصحية وفرق الدفاع المدني مع استنفار كامل لجميع الموارد في هذه المحافظة، مبيناً أن النجف الأشرف شهدت تعزيزاً للقطعات الأمنية من خارج المحافظة على مستوى العناصر الأمنية والجهد الاستخباري وإشراك قوات حفظ القانون وطلبة كلية الشرطة".

وبين أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما هو مرسوم لها وبمستوى جيد، وهناك تزايد في أعداد الزائرين القاصدين نحو كربلاء الحسين عليه السلام"، مضيفاً أن "هناك خطة مرورية وضعت ضمن هذا المحور المهم، من بين مفرداتها عزل الزائرين عن العجلات لمنع الحوادث المرورية وغيرها، واصفاً الخطة المرورية لهذا العام بأنها أفضل بكثير من سابقاتها، وهناك انخفاض في عدد الحوادث المرورية على طول طرق الزائرين ولم تتكرر الحوادث التي شهدتها الأعوام السابقة وفي جميع المحافظات".

وشدد الشمري على أن "نصب كاميرات المراقبة والرادارات المستحدثة والمفارز المنتشرة على الطرق والاستنفار الكامل لعمل مديرية المرور العامة، كانت نتائجه إيجابية جداً"، لافتاً إلى أن "الجميع يعمل كخلية واحدة، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل على جميع المستويات لكي تكون هذه الزيارة تليق بصاحب الذكرى".