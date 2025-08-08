الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، خلال أقل من 24 ساعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل لواء متقاعد وزوجته طعنًا بالسكاكين داخل منزلهما في منطقة حي القاهرة.

وذكر الجهاز في بيان، أنه فور تلقي البلاغ واستحصال الموافقات القضائية، شُكّلت خلية عمل ميدانية واستخبارية وفنية بالتنسيق مع الفوج التكتيكي – سرية الأنبار، ما أسفر عن تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه في محافظة الأنبار.

وأشار البيان إلى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان مصدر أمني قد افاد امس الخميس، بمقتل ضابط متقاعد وزوجته وإصابة طفل بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر "قتل ضابط متقاعد برتبة لواء وزوجته وأصيب طفل صغير بجروح خطيرة نتيجة هجوم مسلحين مجهولين على دارهم الكائن في حي القاهرة في بغداد".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتجري عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".