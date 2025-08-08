الأخبار

الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات العيداني


كشف القيادي في تحالف تصميم، أسامة السعد، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، أن الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أسعد العيداني سيحضر أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات المحافظ المتعلقة بعدم تنفيذ قرار مجلس المحافظة بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.

وقال السعد، وهو نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في حديث صحفي إن "الدعوى التي أقامها رئيس مجلس المحافظة خلف البدران أمر طبيعي، كون المجلس اتخذ قرارًا بتغيير رؤساء بعض الوحدات الإدارية، إلا أن العيداني اعتقد أن توقيت القرار غير مناسب لعدم وجود محاصصة للمناصب، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب مطلع تشرين الثاني المقبل، وبالتالي كان رأيه بعدم تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بهذا الشأن".

وأضاف أن "المحافظ من حقه رفض قرارات المجلس بعد التصويت عليها بمدة لا تتجاوز 15 يومًا، لكن وفق القانون عليه إيضاح سبب رفض القرار، وللمجلس حينها الحق بقبول مبررات المحافظ أو رفضها". وتابع أن "في حال حدوث خلاف بين الطرفين واعتقاد كل منهما بصحة موقفه، فإن الفصل يكون عبر المحكمة الاتحادية".

وأكد السعد أن "الدعوى المقامة ضد العيداني تخضع للسياقات القانونية، ولا تمثل أي جانب من جوانب الصراع بين المجلس والمحافظ".

تستند الدعوى المرفوعة ضد محافظ البصرة إلى الخلاف حول تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. ووفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يحق للمحافظ رفض قرارات المجلس خلال 15 يومًا من تاريخ التصويت عليها، شريطة بيان أسباب الرفض. وفي حال عدم اتفاق المجلس مع مبررات المحافظ، يظل القرار محل نزاع قانوني يُفصل فيه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وبحسب مراقبين، تعد هذه الدعوى من الإجراءات المعتادة لحسم الخلافات بين المجالس المحلية والمحافظين، ولا تعني بالضرورة وجود صراع سياسي أو شخصي، بل تدخل ضمن آليات الرقابة والتوازن بين السلطات المحلية، خاصة في فترة تسبق الانتخابات، حيث تزداد حساسية القرارات المتعلقة بالمناصب الإدارية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات العيداني
لجنة الأربعين الإيرانية: 3 ملايين زائر إيراني مسجل للمشاركة في الزيارة
القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش"الارهابي في صلاح الدين
وزارة الصحة تؤكد تغطية جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة بالمفارز الطبية
الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية
دائرة صحة الرصافة: مستشفى متنقلة و4 آلاف عنصر طبي لخدمة زوّار الإمام الحسين (ع)
وزير الداخلية يؤكد انسيابية تنفيذ خطة زيارة الأربعين وانخفاض الحوادث المرورية
مطار النجف يُحصي عدد الرحلات منذ الأول من صفر، تجاوز الـ500 رحلة
وزارة العمل تحصي عدد المشمولين بخدمة أرزاق للقروض
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك